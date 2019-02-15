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رجل يتهم زوجته: "ضربتني وطردتني من البيت.. أنا رومانسي وهى متعرفش الحنية"

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:00 ص
رجل يتهم زوجته: "ضربتني وطردتني من البيت.. أنا رومانسي وهى متعرفش الحنية" محكمة الاسرة - ارشيفيه
كتبت أسماء شلبى
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3 سنوات كانت كافية لتدمير عش الزوجية ولجوء الزوج لمحكمة الأسرة بعابدين طالبا إثبات نشوز زوجته، بعد أن ذاق على يديها العذاب ليؤكد:" مفترية وبتعتبرني بنك وبتهددنى بالمؤخر وقائمة المنقولات".

وأضاف الزوج: " طوال قترة الخطوبة كانت تلاحقني كظلى تشتري لى الهدايا وتحدثني بالساعات هاتفيا بالكلام المعسول ،وبعد الزواج انقلبت الأمور رأسا على عقب ،وأصبحت جافة فى التعامل معى ،سيطرت على المنزل وراتبي ووكل ما أملكه حتى سيارتي ، وإذا قمت بالشكوى لأهلها تقوم بتعنيفى".

ويضيف الزوج الذى وجد نفسه أمام كابوس الطلاق :" أنا رومانسي وربنا ابتلاني بزوجة متعرفش الحنية وبتعتبرني بنك وعمرها ما فكرت أن تسعدنى ،كفرت بالعيشة معها فأنا لا أشعر أنى متزوج، أسمع أصدقائي يتحدثون عن الحب والحياة السعيدة وأنا أعيش فى تعاسة وأشعر بالحسرة والقهر، دمرت حياتى وعنفتنى وانهالت علي ضربًا أمام أهلى".

ويتابع: "ألقتنى خارج المنزل وجاءت بوالداتها المفترية لتحتل مكانى وحرمتنى من طفلتى ، وتركتنى أعانى الأمرين بسبب قسوتها وعدم رحمتها حتى عندما مرضت، وتعاملنى بجفاء حتى جعلتنى أبغض الاستمرار فى الحياة معه" .

 

 


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