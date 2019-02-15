رئيس وزراء إيطاليا: لا ندعم مادورو ولا للخيار العسكرى فى فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

نفى رئيس الوزراء الايطالى جوزيبى كونتى دعم حكومة بلاده للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، على الرغم من عدم اعترافها برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المعارض، خوان جوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وأضاف كونتى، الذى نفى الخيار العسكرى فى فنزويلا خلال حوار مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا"، "أكرر لم ندعم مادورو قط، وكما هو واضح من رسالة البابا فرنسيس، إذا لم تكن الانتخابات الرئاسية ذات مصداقية أو ديمقراطية فالمسألة تنتهى هنا".

وأضاف "لا ينبغى على مادورو التفكير فى أننا نسانده فى هذا الانحراف، نحن أيضا كنا دائما واضحين".

وبشأن إعتراف معظم الدول الاوروبية بجوايدو رئيسا إنتقاليا لفنزويلا، ما عدا بلاده، أجاب كونتى "نحن لسنا معزولين"، وقال، منتقدا المهلة التى حددتها دول أوروبية فى وقت سابق لنيكولاس مادورو لإجراء أنتخابات رئاسية وإعترافها لاحقا بجوايدو، "لا يمكننا الآن تتويج جوايدو رئيسا لفنزويلا ولن نرفع نبرة صوتنا ونعلن عن مهلة ثمانية أيام وبعدها تتحول إلى تسعة، عشرة أو إحدى عشر يوما.. نحن نريد أن تجرى إنتخابات حرة فى فنزويلا ونريد الوصول إلى ذلك بطريقة مختلفة".