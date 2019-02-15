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رئيس جامعة سوهاج يعلن نتيجة التحقيقات حول تعيين المعيدين بكلية التربية الرياضية

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:02 م
رئيس جامعة سوهاج يعلن نتيجة التحقيقات حول تعيين المعيدين بكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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وضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع" أعمال فحص اللجنة المشكلة بالقرار رقم 48 بتاريخ 27 يناير لسنة 2019، لدراسة ما اثير حول تعيين المعيدين بكلية التربية الرياضية، لفحص آليات تعيينهم، والتحقق من صحة ما جاء فى المذكرة المقدمة من أحد أولياء الامور حول هذا الموضوع.

 

وأوضح أحمد عزيز أن اجتماع اللجنة المشكلة بذات القرار، وبعد الاطلاع على جميع المستندات فقد اجتمعت اللجنة بكامل تشكيلها عدة مرات، واستمعت خلالها إلى الشاكين واطلعوا على ما قدموه من أوراق، وبسؤال مدير الإدارة القانونية بكلية التربية الرياضية تبين أن هناك قضية رقم 7165/ ق أمام المحكمة الإدارية بسوهاج، ومنظورة أمام المفوضين، تم رفعها لذات الموضوع لطلب قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار الجامعة تخطى ابنة الشاكى فى تعيينها بوظيفة معيد بذات الكلية .

 

وعلى هذا الأساس وبما أن الموضوع منظور أمام القضاء ولم يتم الفصل فيه، فعليه يمتنع عن اللجنة المشكلة البت فى الموضوع حتى الفصل فيه من جهة القضاء، وذلك تنفيذا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى عدم ملائمة إبداء رأى فى نزاع مطروح للتداول أمام محكمة القضاء الإدارى، لأنه لا يجوز إبداء رأى بنزاع مائل أمام القضاء .

 

ترأس أعمال اللجنة الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب وعضوية كل من الدكتور كمال محمد سيد خليل وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم البرعى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد جلال أمين مساعد الجامعة وأسامة محمد الصغير مدير الإدارة القانونية بكلية التربية الرياضية.

 


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