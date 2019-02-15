خادمة العجوزة: استعنت بوالدى لسرقة موظف على المعاش.. والأب: سددت ديونى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت خادمة متهمة بالإشتراك مع والدها بالشروع فى قتل موظف بالمعاش، داخل شقته بميدان لبنان فى العجوزة، أنها انتهزت فرصة إقامة المجنى عليه بمفرده، بالإضافة إلى كبر سنه، وقررت سرقته، خاصة مع علمها احتفاظه بمبالغ مالية بشقته، فاستعانت بوالدها وفتحت له الباب، وهددا المجنى عليه، وعندما حاول مقاومتهما اعتدى عليه والدها بمفك، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح، ثم قيدا حركته بواسطة إيشارب خاص بها، واستوليا على مبلغ مالى وهاتف محمول، ولاب توب وتابلت وفرا هاربين.

وأضاف والدها المتهم أنه ارتكب الجريمة لمروره بضائقة مالية، حيث استولى على مبلغ 17 ألف جنيه من شقة الضحية، وأنفق جزء من النقود فى سداد ديونه، كما اشترى 4 هواتف محمولة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجنى عليه استعان بمكتب خاص بالخادمات لتوفير خادمة له، لكونه يقيم بالشقة بمفرده، وأنها ارتكبت الجريمة بعد استلامها العمل بعدة أيام فقط، طمعا فى ثراء المصاب.

وانتقل العميد محمود والى رئيس قسم الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد طامو خبير الأدلة الجنائية إلى شقة المجنى عليه، لإجراء المعاينة، حيث تبين أنها شقة بالطابق الأرضى، وتم العثور على اثار دماء المجنى عليه بمكان الإعتداء عليه، بالإضافة إلى اثار بعثرة بمحتويات الشقة.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من "م.ك.ر- 90 سنة، موظف بالمعاش، مصاب باشتباه بكسر بالجمجمة، وجرح بالجبهة، ذكر فيه تورط خادمته وشخص آخر مجهول، بسرقة محتويات مسكنه بميدان لبنان، حيث اعتديا عليه بمفك حديدى، محدثين إصابته وتوثيقه بإيشارب حريمى واستيلائهما على مبلغ 17 ألف جنيه، وجهاز لاب توب، وتابلت، وهاتف محمول.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ياسمين.ا" و شهرتها "تمارا" 18 سنة حاصلة على ثانوية عامة، ووالدها "أ.ع" 44 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضيتين.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن النقيبان أحمد عادل وأحمد فاروق من ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبلغ 5 آلاف جنيه، ولاب توب، وتابلت، وهاتف محمول، بالإضافة إلى 4 هواتف محمولة اشتراها المتهم حديثا بالنقود التى استولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد عمرو البرعى، مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما أنفقا جزءا من النقود المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.