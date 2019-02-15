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حفلة لأعمال نجوم التراث فى عمل فنى بأوبرا الإسكندرية

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:41 م
حفلة لأعمال نجوم التراث فى عمل فنى بأوبرا الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نظمت دار الاوبرا بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة حفلا فنيا لفرقة  الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو  فاروق البابلى تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من اروع اعمال التراث لكبار الملحنين في الوطن العربي  شدا بها نجوم الفرقة " منها  وحشتنى اداء رضوى سعيد.. من قد ايه كنا هنا..هذا المساء اداء أحمد صبرى..اسأل دموع عنيا اداء انغام مصطفى..انشا الله ما اعدمك اداء محى صلاح..برضاك..عن العشاق اداء حنان الخولى.. متى اشوفك اداء ياسر سليمان واختتم الفنان عاطف عبد الحميد الفاصل الاول من الحفل بأغنية يا صلاة الزين..ثم بدأ الفاصل الثانى من الحفل بموسيقى بولكا شحاتة اداء الفرقة الموسيقية..موشح كللى يا سحب اداء المجموعة..ياجميل ياللى هنا..السعد واعدنى اداء أحمد الوزيرى.. اوعى تكلمنى اداء حبيبة وتقى..ما قالى وقلت له اداء مازن دراز..البوسطجية اشتكوا اداء حنان عصام..دور احب اشوفك اداء احمد محسن.
 
يذكر أن فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ... قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004والتى واكبت افتتاح المعهد بعد إعادة ترميميه وتوالى بعدها النشاط المتمثل فى برنامج دورى  للحفلات والمشاركة فى الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر ، بالإضافة إلى مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة ولاقت استحسان الجماهير والنقاد .
 
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