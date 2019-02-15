حداد يقتل آخر للخلاف على الخردة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

أقدم حداد مسلح على قتل آخر بعد أن قام بضربه بآلة حادة على رأسه ولقى حتفه فى الحال، بسبب الخلاف على الخردة بقرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بوصول"ذ خ ح" 30 سنة حداد مسلح لمستشفى طنطا الجامعى جثة هامدة.

وتوصلت تحريات الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث المركز، إلى أن وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم ويدعى مرزوق ر م س 31 سنه سنة حداد بسبب الخلاف على كمية من الخردة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، تحرر المحضر 2485 إداري مركز طنطا، وقررت النيابة العامة حبسه4أيام على ذمة التحقيق.