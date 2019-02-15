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حبس سائق قتل حماته طمعًا فى نقودها بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:01 ص
حبس سائق قتل حماته طمعًا فى نقودها بمدينة 6 أكتوبر حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس سائق لاتهامه بقتل حماته طمعا فى نقودها، بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة أمام عقار تقيم به، فانتقل رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة.

وبإجراء المعاينة تبين أن المجنى عليها "تحية.ن" 78 سنة ربة منزل، مصابة بسحاجات بوجهها، وذكر حفيدها أنه عثر عليها ملقاة أمام العقار، فى المكان الذى اعتادت الجلوس به، فنقلها إلى الشقة لاعتقاده إصابتها بفقدان وعى، إلا أنه اكتشف وفاتها.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أن "أحمد.ع" سائق "زوج ابنة المجنى عليها" وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بالاتهام المنسوب إليه، وذكر أنه كان يمر بضائقة مالية، ولعلمه أن حماته تحتفظ بمبالغ مالية، قرر قتلها، فدفعها أثناء تواجدها بالشقة التى يقيم بها بصحبتها، ثم كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ونقل جثتها إلى المكان الذى اعتادت الجلوس به أمام العقار لإبعاد الشبهة عنه، واستولى على قرطها الذهبى وحافظة نقودها.


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