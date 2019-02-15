تنفيذ 4625 حكما قضائيا وضبط 26 قضية سلاح ومخدرات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 8 قطع سلاح نارى، و 18 قضية مخدرات، و 19 قطعة سلاح أبيض، و12 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و 56 قضية تموين، و523 مخالفة مرافق، و704 مخالفات مرورية متنوعة، و تنفيذ 4625 حكما قضائيا.