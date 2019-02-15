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تعرف على تطور كلابشات اليدين للمتهمين لمنعهم من الهروب

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:00 ص
تعرف على تطور كلابشات اليدين للمتهمين لمنعهم من الهروب كلابش - ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي
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"الكلبشات" جهاز لتقييد وتأمين رسغ اليدين لشخص لتصبحا قريبتين من بعضهما مما يقيد حركتهما، وهى واحدة من أهم الأدوات اللازمة لعمل أجهزة الشرطة والأمن فى مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم فى تكبيل المجرمين والمخلين بالقانون.

وكَلَبْشات، مفردها كَلَبْش وهي قيود ، وكلّ قيد يتكوّن من سوارين ولكلِّ سوار مفتاح ، وبينهما حلقات من الحديد.

والأصفاد تكون عادة مكونة من جزئين جزء لكل يد، وعادة مكونة من مفصلة وسلسلة أو بدون سلسلة في أنواع أخرى، ويستخدم لمنع المتهم من الهرب أثناء سير التحقيقات، وفى بعض الأحيان يكون القيد بلاستيك، وذلك للسيطرة على حركة المتهم لحين عرضه على جهات التحقيق المختصة حتى يتم إيداعه داخل السجن.

وتصنع الكلابشات من مواد حديدية غير قابلة للصدا، وفقاً للواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، ويتم توسيعها وتضيقها حسب البنيان الجسدي للمتهم، ويتم ترك نحو 1 سم لتحرك اليد به حتى لا يتم الضغط على معصم اليدين.

والكلابش المتطورة لا تؤذي اليدين نهائياً وتستخدمها كافة أجهزة الشرطة بالعالم، بدليل أن رجل الشرطة نفسه يضع جزءا منها في يده والجزء الآخر في يد المتهم أحياناً.

 

 

 


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