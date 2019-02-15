"تصديرى الكيماويات" يستهدف 20% زيادة فى الصادرات خلال 2019

كتب – إسلام سعيد

يستهدف المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، زيادة صادراته بنسبة 20 % خلال عام 2019 لتسجل 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار فى عام 2018.

جاء ذلك على لسان خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى، الذى كشف لـ"اليوم السابع"، عن أنه من المقرر تسيير بعثات تجارية إلى روسيا فى مارس المقبل إضافة إلى المشاركة فى أحد المعارض المتخصصة فى كينيا فى مارس 2019

يشار إلى أن حجم الصادرات لقطاع الكيماويات خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 5.399 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بنحو 20%، مقارنة بعام 2017، وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى فى قائمة الصادرات المصرية غير البترولية، وبلغ عدد المصدرين خلال عام 2018 حوالى 2477 مصدرًا، وسجل عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ 6520 منشأة، بحجم استثمارات تعدى 700 مليار جنيه، وبإنتاج بلغ قيمته ما يعادل 520 مليار جنيه، وهو ما أتاح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 1.1 مليون عامل مؤمن عليهم.