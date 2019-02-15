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ترامب: سأعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:21 م
ترامب: سأعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونجرس.

وطالب ترامب الكونجرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016. ومن المقرر أن يوقع ترامب على مشروع قانون الموازنة إما اليوم الجمعة أو غدا السبت بعد أن أقرها الكونجرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس دون تمويل للجدار مما شكل هزيمة تشريعية لترامب.

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.

 


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