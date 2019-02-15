video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:45 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل
إضافة تعليق
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات. 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 314 والمتجهة إلى الرياض، ورحلتى شركة طيران الاتحاد رقم 658، و 650 والمتجهتان إلى أبوظبى، ورحلة الخطوط العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط. 
 
وأضافت المصادر، أن المطار شهد ايضا تأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 120 المتجهة إلى الطابق بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة فلاى ناس رقم 566 والمتجهة إلى جده، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات. 
 
وأشارت المصادر الي ان رحلات شركة مصر للطيران، تشهد انتظاما فى مواعيد إقلاعها المحددة لها بجدول التشغيل.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تعلن عودة حركة الطيران بشكل طبيعى فى مطار دبى

حركة الطيران

رحلات دولية

سوء الأحوال الجوية




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة