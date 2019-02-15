تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 314 والمتجهة إلى الرياض، ورحلتى شركة طيران الاتحاد رقم 658، و 650 والمتجهتان إلى أبوظبى، ورحلة الخطوط العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد ايضا تأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 120 المتجهة إلى الطابق بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة فلاى ناس رقم 566 والمتجهة إلى جده، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وأشارت المصادر الي ان رحلات شركة مصر للطيران، تشهد انتظاما فى مواعيد إقلاعها المحددة لها بجدول التشغيل.