"بيطرى بنها" تنظم ملتقى توظيفيا لخريجيها مارس المقبل

القليوبية - نيفين طه

تقيم كلية الطب البيطرى بمشتهر بجامعة بنها، الملتقى التوظيفى السادس فى التاسع عشر من شهر مارس المقبل، برعاية الدكتور حسين محمود المغربى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد محمدى غانم، عميد الكلية.

وأكد الدكتور ياسر فؤاد مطاوع، وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة بنها لشئون خدمة المجتمع، أن الملتقى يأتى فى إطار الخدمات التى تقدمها الكلية لطلابها وخريجيها على مدار الأعوام الماضية، حيث تهتم الكلية بإنشاء جسور من التواصل مع خريجيها وتسهيل عملية الحصول على الوظائف المختلفة بالشركات والمؤسسات التى لها علاقة بمجالات الدراسة بالكلية.

وأوضح "مطاوع"، أن الملتقى التوظيفى الذى اعتادت الكلية على تنظيمه بصفة دائمة يأتى فى إطار تحقيق دور الكلية المجتمعى فى توفير فرص العمل المناسبة لخريجى الكلية، وذلك من خلال التواصل مع الشركات والمؤسسات البيطرية والغذائية بسوق العمل لضمان الوظائف المناسبة والملائمة لخريجى الكلية.

وأضاف مطاوع، أن الملتقى يضم بعض الفرص التأهيلية لطلاب الفرق المختلفة بالكلية، حيث يتم إلحاقهم ببعض الوظائف كنوع من تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل عقب الحصول على درجة البكالوريوس .

وأشار مطاوع، إلى أنه تم تخصيص رقم للتواصل من خلال خدمة الواتس آب على رقم ٠١٠٠٣٩١١٦٠٤، للشركات والخريجين لضمان التنظيم الجيد والخروج بأفضل الفرص التأهيلية والوظيفية لخريجى وطلاب الكلية.