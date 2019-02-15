بورصة وول ستريت تصعد بدعم من تزايد التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين

قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم الجمعة وسجل المؤشران داو جونز وناسداك ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب مع تزايد تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى حل ينهي حربهما التجارية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 444.04 نقطة، أو 1.75 بالمئة، لينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت عند 25883.43 نقطة في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 29.86 نقطة، أو 1.09 بالمئة ليغلق عند 2775.60 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 45.46 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 7472.41 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 3.1 في المئة وستاندر آند بورز 2.5 في المئة وناسداك 2.4 في المئة.