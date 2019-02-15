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بعد انخفاضها لـ8.9%.. 20 معلومة عن معدلات البطالة فى مصر

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:00 ص
بعد انخفاضها لـ8.9%.. 20 معلومة عن معدلات البطالة فى مصر البطالة فى مصر- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2018 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، امس الخميس، عن تراجع معدل البطالة لـ 8.9% خلال هذا الربع، بانخفاض بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من عام 2017، والذى سجل المعدل خلاله 11.3%.

ومن واقع نتائج بحث القوى العاملة، يقدم "اليوم السابع" 20 معلومة عن "البطالة فى مصر" خلال الربع الرابع والأخير من عام 2018، والتى جاءت
 

كالتالى:
 

1- سجل معدل البطالة 8.9%.

2- انخفض بنسبة 1.1% عن الربع الثالث 2018.

3- تراجع بنسبة 2.4% عن الربع المماثل من 2017.

4- بلغ إجمالى المتعطلين 2.491 مليون متعطل.

5- بلغ عدد المتعطلين الذكور 1.445 متعطل، مقابل 1.046 متعطلة.

6- انخفض معدل البطالة بين الذكــور ليسجل 6.4%.

7- تراجعت البطالة بين الإناث لتصل إلى 19.6%.

8- بلغت نسبة المتعطلين فى عمر 15 – 29 سنة، 78.7%.

9- %11.5 نسبة المتعطلين لإجمالى الفئة العمرية 15- 19 سنة.

10- %38.2 نسبة المتعطلين لإجمالى الفئة العمـرية  20- 24 سنة.

11- %29 إجمالى الفئة العمرية 25- 29 سنة.

12- تراجع معدل البطالة بالحضر إلى 10.9%.

13- انخفضت البطالة فى الريف لتصل إلى 7.5%.

14- شكل عدد المتعطلين 8.9% من إجمالى قوة العمل، وهو معدل البطالة.

15- انخفض عدد المتعطلين بواقع 429 ألف متعطل عن الربع الثالث من 2018.

16- بلغت نسبة التراجع فى أعداد المتعطلين 14.7% عن الربع الثالث من 2018.

17- انخفض عدد المتعطلين بواقع 818 ألف متعطل عن الربع الرابع من 2017.

18- بلغت نسبة التراجع فى أعداد المتعطلين 24.7% عن الربع الرابع من 2017.

19- انخفضت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة والجامعية وما فوقها إلى 87.3%. 

20- %44.6 معدل البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها.

 

 


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