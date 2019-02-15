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بسام راضى: الرئيس السيسى أجرى لقاءات مهمة جدا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:09 م
بسام راضى: الرئيس السيسى أجرى لقاءات مهمة جدا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة
كتب إبراهيم حسان
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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى لقاءين غاية فى الأهمية، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، منهم لقاء مع شركة ألمانية متخصصة فى مجال الأمن، لاسيما أن مصر بصدد إنشاء مشروعات ومنشآت جديدة، وبحاجة إلى تأمين عالٍ.

وأضاف راضى، خلال تصريحات للتليفزيون المصرى، أن الرئيس شهد لقاء آخر مع مجموعة "أجورا" الاستراتيجية والتى تضم رجال أعمال من كافة المجالات والتخصصات والجنسيات، لتقديم استشارات للدول فيما يتعلق بصياغة استراتيجيات عملهم وأهدافهم، وشرح الرئيس خلال اللقاء الأوضاع الحالية فى مصر، وما مرت به الدولة منذ 2011 حتى اليوم، وشرح أيضا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أوشك على الانتهاء بنجاح.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن كافة الأسئلة خلال اللقاء كان يدور محورها عن فرص الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن مصر حاليا لديها محددات واضحة للاستثمار، من حيث الأمن والاستقرار الذى تحقق، لأنه أساس جذب رؤوس الأموال الأجنبية.


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