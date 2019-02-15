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بدء إغلاق "الدائرى" جزئيًا من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح الفواصل

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:00 ص
بدء إغلاق "الدائرى" جزئيًا من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح الفواصل خدمات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، منذ قليل "منتصف الليل"، لمدة 20 يومًا، إغلاق الطريق الدائرى جزئيًا فى الاتجاهين بمنطقة محور المريوطية حتى أكتوبر والعكس ﻹصلاح فواصل، وسط انتشار الخدمات المرورية .

 

وتشمل اﻷعمال ﻹصلاح الفواصل العرضية والطولية بالطريق الدائرى فى المنطقة من المسافة من أعلى المريوطية حتى طريق إسكندرية الصحراوى باتجاه أكتوبر، وتستغرق اﻷعمال 20 يومًا فى 10 أسابيع بواقع يومين أسبوعيا تبدأ فى أول دقيقة فى يوم الجمعة وتنتهى فى الخامسة صباح السبت.

 

ويبلغ عرض الطريق بمنطقة الأعمال 4 حارات مرورية بكل اتجاه سيتم استقطاع حارة مرورية فقط للقيام بالأعمال، وترك باقى عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية، وبعد الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر.

 

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة).


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