انطلاق 4 رحلات دولية بعد تأخرها لسوء أحوال الطقس بمطارات الوصول بالدول الأخرى

كتب - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم، الجمعة، إقلاع 4 رحلات جوية دولية بعد تأخرها بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدى الطائرات، وارتفاع حدة الضباب ببعض مطارات الوصول بتركيا وبريطانيا ودول الخليج العربى.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 المتجهة إلى إسطنبول أقلعت بعد تأخر دام لنحو ساعتين انتظارا للحصول على إذن الإقلاع من مطار الوصول، كما شهد المطار إقلاع رحلات الخطوط السعودية رقم 386 المتجهة إلى جدة، والإماراتية رقم 926 المتجهة إلى دبى، والبريطانية رقم 154 المتجهة إلى لندن بعد تأخرها لفترات تراوحت ما بين 30 إلى 50 دقيقة.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتوفير إحدى صالات الترانزيت لاستقبال ركاب الرحلات المتأخرة، واستضافتهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم بواسطة فريق متخصص من العلاقات العامة بالمطار.