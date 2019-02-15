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اليوم السابع: هنا ميونيخ.. الرئيس يلقى كلمة أمام مؤتمر الأمن حول القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:18 م
اليوم السابع: هنا ميونيخ.. الرئيس يلقى كلمة أمام مؤتمر الأمن حول القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب عدد اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى اللصفحة الأولى تحت عنوان، "متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟".. وفيه: السياسة لا تحب أصحاب النزوات.. رموز «يناير » هللوا للتسريبات وتبادلوا الفضائح.. فلماذا لم يحترموا شعاراتهم؟.. الفضائح الأخلاقية والمال الحرام أطاحت بمئات السياسيين حول العالم.. والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد المطبوع.
وتقرأ أيضا، هنا ميونيخ.. الرئيس يلقى كلمة اليوم أمام مؤتمر الأمن حول القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب، وفيه: فرص الاستثمار فى مصر على «طاولة » الشركات الألمانية.. السيسى يستعرض إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام شركات عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.. الرئيس يؤكد ثوابت السياسة الخارجية فى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وترسيخ تماسك المؤسسات، والتفاصيل فى الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

وداخل العدد

ـ دفعة حكومية جديدة للسوق العقارى.. الحكومة تعلن الانتهاء من مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى خلال شهرين

ـ إبطال مفعول عبوة بدائية فى محيط مسجد الاستقامة بالجيزة

ـ خبراء الأمن: الشقق المستأجرة دون إخطار الأمن قنابل موقوتة جاهزة للانفجار

ـ مدير «المشروعات الصغيرة » بشمال سيناء: الجهاز وفر 12 ألف فرصة عمل

ـ مصر والسودان وأثيوبيا يواصلون التشاور حول سد النهضة

ـ الدولار يفقد 6 قروش أمام الجنيه بعد خفض أسعار الفائدة 1%

ـ التموين تطرح 25 طن أسماك يوميا استععدادا لشم النسيم
 
 
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