الهند تفرض حظر تجول فى جامو بعد تنظيم احتجاجات على هجوم كشمير

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فرضت السلطات الهندية اليوم الجمعة، حظر التجول فى مدينة (جامو)، كإجراء وقائى عقب تنظيم احتجاجات حاشدة؛ اعتراضا على الهجوم الانتحارى الذى وقع أمس فى إقليم "كشمير" وأسفر عن مقتل 40 من قوات الشرطة الهندية.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية عن مسئولين - لم تسمهم - القول: إنه تم الاستعانة بالجيش الهندى لمساعدة الحكومة فى الحفاظ على القانون والنظام، تم فرض حظر التجول خوفًا من حدوث رد فعل طائفي.



يشار إلى أن سيارة محملة بالمتفجرات قد استهدفت أمس حافلة تقل القوات الهندية فى مدينة "سريناجار" الواقعة فى الشطر الهندى من إقليم "كشمير" ما أسفر عن مقتل 40 من القوات الهندية.