video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تستدعى سفير باكستان للاحتجاج على هجوم كشمير

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:05 م
الهند تستدعى سفير باكستان للاحتجاج على هجوم كشمير هجوم كشمير
رويترز
إضافة تعليق

قال مصدر حكومى إن الهند استدعت سفير باكستان لديها اليوم الجمعة للاحتجاج على هجوم دموى فى كشمير وقدمت مذكرة دبلوماسية تطالب إسلام اباد بالتحرك ضد الجماعة المسلحة التى أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت جماعة جيش محمد التى تتخذ من باكستان مقرا مسؤوليتها عن هجوم انتحارى استهدف حافلة تقل أفراد أمن هنودا على طريق سريع فى كشمير أمس الخميس مما أسفر عن مقتل 44 منهم.

وقال المصدر إن فيجاى جوكلى وزير الدولة الهندى للشؤون الخارجية استدعى سفير باكستان سهيل محمود و"قدم احتجاجا شديد اللهجة فيما يتصل بالهجوم الإرهابى فى بولواما أمس".

وأدانت باكستان الهجوم ونفت ضلوعها فيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان تنفى صلتها بهجوم أدى إلى مقتل 44 شرطيا هنديا فى كشمير

صور.. احتجاجات عنيفة فى الهند تنديدا بهجوم أودى بحياة 44 شخصا بكشمير

هجوم كشمير

باكستان

أخبار باكستان




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة