الهند تستدعى سفير باكستان للاحتجاج على هجوم كشمير

رويترز

قال مصدر حكومى إن الهند استدعت سفير باكستان لديها اليوم الجمعة للاحتجاج على هجوم دموى فى كشمير وقدمت مذكرة دبلوماسية تطالب إسلام اباد بالتحرك ضد الجماعة المسلحة التى أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت جماعة جيش محمد التى تتخذ من باكستان مقرا مسؤوليتها عن هجوم انتحارى استهدف حافلة تقل أفراد أمن هنودا على طريق سريع فى كشمير أمس الخميس مما أسفر عن مقتل 44 منهم.

وقال المصدر إن فيجاى جوكلى وزير الدولة الهندى للشؤون الخارجية استدعى سفير باكستان سهيل محمود و"قدم احتجاجا شديد اللهجة فيما يتصل بالهجوم الإرهابى فى بولواما أمس".

وأدانت باكستان الهجوم ونفت ضلوعها فيه.