video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 06:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تحريات تكميلية عن 9 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة بالجيزة

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:00 ص
النيابة تطلب تحريات تكميلية عن 9 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة بالجيزة ملابس شرطة - ارشيفيه
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تورط 9 متهمين، بتكوين تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة، والنصب على المواطنين بالجيزة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستدعت النيابة العامة عددا من ضحايا المتهمين لسماع أقوالهم حول وقائع النصب التى تعرضوا إليها على يد المتهمين، الذين أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 ووردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط 9 متهمين فى تكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين، وادعاء أنهم رجال شرطة، والاستيلاء على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن من بين المتهمين 4 أشخاص تم ضبطهم لسرقتهم خليجيين داخل شقتهما بشارع الهرم، بعد ادعاء أنهم ضباط شرطة، والاستيلاء على مبالغ مالية وجوازات سفر وهواتف محمولة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم النصب، وأنهم وراء الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أحد الأشخاص، بعد استدراجه لمنطقة الهرم، لايهامه باستبدال النقود إلى فئة الدولار، حيث استولوا على النقود وفروا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم جزء من النقود المستولى عليها، كما تم التوصل للمجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة والنصب على المواطنين بالجيزة

حبس تشكيل عصابى انتحلوا صفة شرطية وسرقوا صاحب شركة بالطالبية

اخبار الحوادث

حوادث

نصب

احتيال

انتحال صفة

سرقة




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة