النيابة تطلب تحريات تكميلية عن 9 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تورط 9 متهمين، بتكوين تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة، والنصب على المواطنين بالجيزة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستدعت النيابة العامة عددا من ضحايا المتهمين لسماع أقوالهم حول وقائع النصب التى تعرضوا إليها على يد المتهمين، الذين أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط 9 متهمين فى تكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين، وادعاء أنهم رجال شرطة، والاستيلاء على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن من بين المتهمين 4 أشخاص تم ضبطهم لسرقتهم خليجيين داخل شقتهما بشارع الهرم، بعد ادعاء أنهم ضباط شرطة، والاستيلاء على مبالغ مالية وجوازات سفر وهواتف محمولة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم النصب، وأنهم وراء الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أحد الأشخاص، بعد استدراجه لمنطقة الهرم، لايهامه باستبدال النقود إلى فئة الدولار، حيث استولوا على النقود وفروا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم جزء من النقود المستولى عليها، كما تم التوصل للمجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.