video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعارضة الفنزويلية تسعى لإقامة اتصالات مع روسيا

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:00 ص
المعارضة الفنزويلية تسعى لإقامة اتصالات مع روسيا احتجاجات فنزويلا
كراكاس /أ ش أ/
إضافة تعليق

 قال خوسيه مانويل أوليفاريس العضو المعارض فى الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلى إن المعارضة تسعى لإقامة اتصالات مع روسيا لبحث مختلف القضايا، بما فيها العقود مع شركة النفط الحكومية (PDVSA)".

وأضاف أوليفاريس - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، - أن هناك آلية للتواصل بين الحكومة الفنزويلية الجديدة وروسيا ستقام بطريقة أو بأخرى .

وعن عقود الشركة الحكومية الفنزويلية النفطية مع روسيا، أشار إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تطلق قناة لمناقشة هذه المسألة مع موسكو بشكل مباشر.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت - فى 28 يناير الماضى - عقوبات على شركة (PDVSA) الفنزويلية، وجمدت أصول ومصالح الشركة المقدرة بـ7 مليارات دولار، وحظرت التعامل معها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الخارجية الكندية تبحث هاتفيا مع جوايدو الأوضاع فى فنزويلا

تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

المعارضة الفنزويلية

روسيا

فنزويلا

الأزمة فى فنزويلا




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة