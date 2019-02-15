المعارضة الفنزويلية تسعى لإقامة اتصالات مع روسيا

كراكاس /أ ش أ/

قال خوسيه مانويل أوليفاريس العضو المعارض فى الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلى إن المعارضة تسعى لإقامة اتصالات مع روسيا لبحث مختلف القضايا، بما فيها العقود مع شركة النفط الحكومية (PDVSA)".

وأضاف أوليفاريس - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، - أن هناك آلية للتواصل بين الحكومة الفنزويلية الجديدة وروسيا ستقام بطريقة أو بأخرى .

وعن عقود الشركة الحكومية الفنزويلية النفطية مع روسيا، أشار إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تطلق قناة لمناقشة هذه المسألة مع موسكو بشكل مباشر.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت - فى 28 يناير الماضى - عقوبات على شركة (PDVSA) الفنزويلية، وجمدت أصول ومصالح الشركة المقدرة بـ7 مليارات دولار، وحظرت التعامل معها.