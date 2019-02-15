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"الكهرباء": حملات مكثفة لضبط سارقى التيار وتحصيل غرامات فورية

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:30 ص
"الكهرباء": حملات مكثفة لضبط سارقى التيار وتحصيل غرامات فورية محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، رفع عدادات الكهرباء من المشتركين الذين يقومون بتوصيل كهرباء للغير أو من يثبت تعمده فى تعطيل العداد، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محاضر سرقات تيار للمخالفين بمعرفة شرطة الكهرباء، ومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالشركة.

 

وأضاف شمعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الإدارات التابعة لشركة مصر الوسطى تشن حملات مكثفة يوميًا لضبط سارقى التيار الكهربائى، لافتًا إلى أنه سيتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين حسب تقدير اللجان الفنية والهندسية بتقدير الأحمال وتحديد القيمة المالية.

 

وأشار شمعة، إلى أنه تم إنذار أصحاب الأبراج السكنية واتحاد الملاك وأصحاب المنازل المخالفين لسرعة التوجه لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوفيق أوضاعهم مع الشركة.

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

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رأفت شمعة

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