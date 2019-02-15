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القوى العاملة: مبادرة "إعرف واحمى نفسك" تصل البحر الأحمر

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:23 ص
القوى العاملة: مبادرة "إعرف واحمى نفسك" تصل البحر الأحمر جانب من فعاليات مبادرة "إعرف واحمى نفسك" بالبحر الأحمر
كتب محمود راغب
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اختتمت محطة جديدة من محطات مبادرة "إعرف واحمى نفسك" بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، لتوعية المنشآت السياحية على مستوي المحافظة بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة.
 
وقال الوزير: إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.
 
ونوه سعفان - في كلمته التى ألقاها نيابة عنه أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - إلى أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومي، فلذلك كلنا شركاء فى المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتى يتولد عنها أخطار جسيمة.
 
شارك في الندوة 250 عاملا فى المبادرة من الفنادق والقرى السياحية من مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم ، حيث اقيمت بقرية عرابيا" مجموعة فنادق ازور بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة.
 
تم استعراض بعض الموضوعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، فيما يتعلق بكيفية الإعداد لخطة الطوارئ والإخلاء، وتقييم وتحليل المخاطر بالقري السياحية ، للوقوف علي أعلي معاير السلامة والصحة المهنية بالفنادق، كما تم عرض كل فندق لأساليب السلامة المتبعة تبادل الخبرات بينهم .
 
حضر الندوة مدير المديرية أحمد نصر الدين، والمهندس ناجح أدم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر، والدكتورة سهير الليثي مديرة إدارة تأمين بيئة العمل بالوزارة، والمهندس محمد مدكور مدير عام إدارة السلامة بالوزارة ، والمهندسة مها خير مدير مكتب السلامة بالغردقة، فضلا عن عدد من مفتشي السلامة والصحة المهنية كيمائيين  حلمى محمد ، وأبو العباس أحمد، وعبد الله حفنى، ومسؤولي السلامة بفنادق الغردقة والجونة ومكادى .
 
 

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القوى العامله

الصحة والسلامة المهنية

البحر الاحمر




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