video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى فى الرياض

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:12 ص
القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى فى الرياض الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر فى الرياض
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

زار الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر فى الرياض، يرافقه الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية، خمسة مصريين نزلاء بمستشفى الملك خالد الجامعى، للاطمئنان على حالاتهم الصحية متمنين لهم الشفاء العاجل بإذن الله.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى ياسر غازى، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع القنصلية، حيث تمت زيارة العديد من الحالات المرضية، ووجها الشكر للدكتور عبد الله السقا المدير الطبى للمستشفى على ما يلقاه المصريون من اهتمام ورعاية من إدارة المستشفى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة: انتهاء قبول طلبات 200 سائق للعمل فى السعودية الأحد

القوى العامله

وزير القوى العامله

قنصل مصر في الرياض

اخبار مصر




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة