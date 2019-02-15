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"القمر الأحدب" يتعامد على الكعبة الليلة فى ظاهرة ترى بالعين المجردة

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:04 م
"القمر الأحدب" يتعامد على الكعبة الليلة فى ظاهرة ترى بالعين المجردة قمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء بسماء مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة  10 جمادى الآخرة 1440 الموافق 15 فبراير 2019 (حسب تقويم أم القرى) تعامد القمر الأحدب مع الكعبة المشرفة عند الساعة 8:48:32 مساء بتوقيت السعودية (5:48:32 مساء بتوقيت غرينتش) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، انه في لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع (89.49.46 درجة) وزاوية سمت (181.29.41 درجة) ، وسيكون قرصة مضاء بنور الشمس بنسبة 79.1 % وعلى مسافة 368.356 كيلومتر.
 
وتعتبر ظاهرة التعامد من الظواهر الفلكية القديمة قبل عصر التقنية الحديثة التي تستخدم  في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة القمر في قبة السماء، ويمكن الإستفادة من هذه الظاهرة الفلكية في معرفة إتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء بدقة تضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية. 
 
 حيث يمكن للقاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق  في ذلك التوقيت حيث إتجاه موقع القمر يشير الى مكة المكرمة .
 
 
 

 


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