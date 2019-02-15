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القبض على 16 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:02 م
القبض على 16 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية مخدرات-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات، بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 16 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 50 جرام استروكس، و300 جرام من الحشيش المخدر، 400 جرام من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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