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السيسى يؤكد لرئيس "بى إم دبليو" سعى مصر لتطوير نشاطها بـ"صناعة السيارات"

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:30 م
السيسى يؤكد لرئيس "بى إم دبليو" سعى مصر لتطوير نشاطها بـ"صناعة السيارات" الرئيس السيسى و"هارالد كروجر" رئيس مجلس إدارة شركة بى إم دبليو
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، "هارالد كروجر" رئيس مجلس إدارة شركة " بى إم دبليو " لصناعة السيارات.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى ، أشار إلى سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه هذا المجال من آفاق مستقبلية حديثة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصرى من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة، فضلاً عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت الي جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات في العالم للعمل فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى السفير بسام راضى ،  أن رئيس شركة "بى إم دبليو" أكد علي نشاط وتاريخ الشركة الناجح في مصر، كما استعرض رؤيته فيما يتعلق بالنظم الحديثة الخاصة بالتنقل بما فيها السيارات الكهربائية وآفاق التعاون مع مصر فى ضوء إمكانات السوق المصرى والعوامل المحفزة لجذب الاستثمارات به، مستعرضاً فى هذا الإطار الخطط المستقبلية للشركة للتعاون مع مصر.

 

 


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