السياحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع نائب ‪ محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية

كتبت آمال رسلان

التقت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب بجان لين نائب ‪ محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية، والوفد الصيني المرافق له؛ نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والذي يضم ممثلين عن القطاع الحكومى من قطاعات الدعاية والآثار والثقافة والسياحة بالمقاطعة، وذلك خلال زيارة الوفد لمصر لبحث ومناقشة آوجه التعاون بين البلدين فى عدة مجالات من بينها مجال السياحة، بحضور شى يوين المستشار الثقافى الصينى بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة سها بهجت، على أهمية السوق الصينية كأحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، مشيرة إلى أن عام 2018 شهد توافد العديد من السائحين الصينين إلى مصر، ووجود تطلع لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر.

وتطرقت مستشارة وزيرة السياحة، للحديث عن المتحف المصرى الكبير، لافته إلى أن الترويج لافتتاح المتحف تحت شعار GEM2020 يعد أحد المحاور الأساسية للحملة الترويجية للسياحة المصرية، مؤكدة أنه يعد أكبر متحف للآثار على مستوى العالم‪.

أشارت الدكتورة سها بهجت، إلى التعاون القائم مع الجانب الصينى، وتبادل الخبرات فى مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى، وخاصة فيما يتعلق بالمطبخ الصيني تلبية لاحتياجات السائحين الصينيين بمصر، نظرا لإقبال الشعب المصرى على الطعام الصينى، وفى هذا الشأن اقترح جان لين نائب محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية مشاركة الشيفات المصريين بالدورات التدريبية التى تنظم فى هذا المجال بالصين.

ومن جانبه، أعرب محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية عن تطلع بلاده إلي مزيد من التعاون الثقافى والأكايمى والسياحى، لافتا إلى احتفالات عيد الربيع الصينى هذا العام فى مصر، والذى تم خلالها توافد العديد من السائحين الصينين لزيارة مصر، مؤكدا على شغف السائحين الصينين بالآثار والحضارة المصرية.

كما قدم نائب محافظ المقاطعة مقترحا بالتعاون بين أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة، وأساتذة الآثار بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمى بين الجانبين، ودعوة أساتذة الآثار المصريين لزيارة الصين لرؤية الآثار الصينية، بالإضافة إلى إعداد أبحاث ودراسات مقارنة بين الآثار المصرية التى تم اكتشافها مؤخرا، والآثار الصينية التى تم اكتشافها مؤخرا فى مقاطعة "سيتشوان"، مؤكدا على وجود تشابه بين الحضارتين المصرية والصينية.

وأعقب ذلك اللقاء، قيام المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أيضا باستقبال نائب رئيس المقاطعة الصينية سيتشوان والوفد المرافق له بمكتبه بمقر الهيئة، لبحث سبل تنشيط السياحة بين مصر والصين خاصة بعد تشغيل خط طيران مباشر جديد بين مصر والصين، واستقبال أولى الرحلات الصينية القادمة من مقاطعة سيتشوان الصينية إلي مدينة القاهرة، مما سيساهم في جذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة من السوق الصينية.

و أبدي نائب محافظ المقاطعة سعادته بزيارة مصر، متمنياً أن تشهد العلاقات المصرية الصينية مزيد من التعاون وخاصة مع مقاطعة سيتشوان خلال الفترة المقبلة.

وتحدث نائب المحافظة الصينية عن المعرض الدولي الذي سيُقام بمقاطعة "سيتشوان" بالصين في شهر سبتمبر المقبل، لتعزيز التواصل السياحي بين الدول حيث سيشهد مشاركات دولية عديدة، مؤكدا أن المشاركة المصرية فى المعرض سيكون لها مردود إيجابى علي حركة السياحة الصينية ‪ الوافدة إلى مصر.

ووجه نائب المحافظة الصينية الدعوة للدكتورة رانيا المشاط، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة للتدريب للمشاركة فى هذا المعرض.

وفى هذا الشأن، أوضح المهندس أحمد يوسف أن هذا المعرض يعتبر فرصة للتعرف علي شركات السياحة الصينية عن قرب وعن احتياجات السائح الصينى، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات السياحية الجديدة فى مصر، والترويج للمنتج السياحى الثقافى الذى يهتم به السائح الصينى‪.