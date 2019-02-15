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"الزراعة" تضع إجراءات مشددة لزيادة الصادرات والتصدى للشركات المخالفة

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:00 ص
"الزراعة" تضع إجراءات مشددة لزيادة الصادرات والتصدى للشركات المخالفة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع"، إجراءات الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، المتبعة حول تصدير الخضر والفاكهة لزيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع دول العالم.

 

- إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

- تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

- إجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

- تشديد إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير.

- فى حالة مخالفة الشركات للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

- استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

- تحذير الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الأختام المعتمدة من الحجر الزراعى.

- استخدامات "الباليتات الخشبية"، فى الصادرات الزراعية يعتمد على تبخيرها بغازات قاتلة للحشرات وناخرات الأخشاب والحشرات التى قد تكون محمولة على هذه الأخشاب من خلال ختم معتمد.

- ختم شهادت العينات لشحنات غير المطابقة بـ"ختم أحمر" بخلاف ختم الجمهورية، يوضح أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات لعدم التلاعب وتمرير شحنات غير مطابقة حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.

- تقليل ساعات عدد التحليل من 72 ساعة إلى 48 ساعة، وذلك بعد زيادة عدد أجهزة المعمل المتقدمة لزياد الصادرات للموسم التصديرى.


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الحجر الزراعى

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