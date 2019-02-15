"الزراعة" تضع إجراءات مشددة لزيادة الصادرات والتصدى للشركات المخالفة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، إجراءات الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، المتبعة حول تصدير الخضر والفاكهة لزيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع دول العالم.

- إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

- تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

- إجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

- تشديد إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير.

- فى حالة مخالفة الشركات للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

- استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

- تحذير الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الأختام المعتمدة من الحجر الزراعى.

- استخدامات "الباليتات الخشبية"، فى الصادرات الزراعية يعتمد على تبخيرها بغازات قاتلة للحشرات وناخرات الأخشاب والحشرات التى قد تكون محمولة على هذه الأخشاب من خلال ختم معتمد.

- ختم شهادت العينات لشحنات غير المطابقة بـ"ختم أحمر" بخلاف ختم الجمهورية، يوضح أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات لعدم التلاعب وتمرير شحنات غير مطابقة حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.

- تقليل ساعات عدد التحليل من 72 ساعة إلى 48 ساعة، وذلك بعد زيادة عدد أجهزة المعمل المتقدمة لزياد الصادرات للموسم التصديرى.