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الجمعة، 15 فبراير 2019 06:36 ص
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"الزراعة" تشن حملات إرشادية للمحاصيل البستانية و تجديد المزارع القديمة

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:00 ص
"الزراعة" تشن حملات إرشادية للمحاصيل البستانية و تجديد المزارع القديمة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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تواصل الإدارة المركزية للبساتين  والمحاصيل  الزراعية  بوزارة الزراعة ، تكثيف حملاتها المرورية  على الزراعات البستانية  وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية  وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى.

  كما  تواصل  الإدارة المركزية   للبساتين ،  تفعيل القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 896 لسنة 2012 والخاص بإحلال وتجديد المزارع القديمة وزراعتها بأصناف حديثة عالية الإنتاج وذات صفات ثمارية ممتازة تصلح للتصدير والأسواق المحلية.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إن الوزارة تقوم حاليًا من خلال إدارة البساتين بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

وأكد رئيس الحاصلات الزراعية، أن عملية الاحلال والتجديد فى الاراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.

 


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