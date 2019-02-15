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الجمعة، 15 فبراير 2019 03:30 ص
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الرى تطور محطة الرياح في قنا.. وتبدأ تجديد حديقة عفلة فى القناطر الخيرية

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:00 ص
الرى تطور محطة الرياح في قنا.. وتبدأ تجديد حديقة عفلة فى القناطر الخيرية حدائق القناطر الخيرية - أرشفية
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الرى أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير حديقة عفلة المرحلة الثانية بالقناطر الخيرية.

واستعرض الوزير التصميمات المقترحة لمشروع نادى المنيب وأيضا التصميمات المقترحة لحديقة منطقة الرياح بمحافظة قنا.

يشار الى أن حديقة عفلة تتمتع بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر، يصل عمرها إلى 200 عاماً " شجرة فيكس فيكتوريا" و"التين البنغالى" .

الجدير بالذكر أن وزارة الرى انتهت من عملية التطوير بحديقة "عفلة " المرحلة الاولى والتى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف جنيه بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

 


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