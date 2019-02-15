video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الرئيس الإنسان".. السيسي يتوج الحاجة صيصة بتكريم رئاسى بعد شقاء 43 عاما

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:00 ص
"الرئيس الإنسان".. السيسي يتوج الحاجة صيصة بتكريم رئاسى بعد شقاء 43 عاما الرئيس عبد الفتاح السيسى والحاجة صيصة
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد وهو يرفع لها القبعة دائما لمواقفه الإنسانية المختلفة، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقدر دائما "يد المرأة الشقيانة" ويحترمها ويضرب بها المثل فى كل المناسبات، وطنية كانت أو اجتماعية، ليرتفع نجمها عاليا فى سماء الوطن، وتعلو هامتها بين الرؤوس الشامخة.

 

الحاجة صيصة أبو دوح، خير دليل على تكريم وتقدير المرأة المصرية الأصيلة من رأس الدولة، بعد سنوات من الشقاء وارتداءها للجلباب التقليدى الصعيدى لمدة 43 عاما، كى تنفق على أسرتها بعد وفاة زوجها ومرض زوج ابنتها، العائل لهم.

 

لم تتخيل المرأة الستينية، أن تأتى اللحظة التى يكرمها فيها رئيس الجمهورية، على رحلة شقائها طيلة العقود الماضية مرتدية عباءة الرجال، كى ترعى أسرتها متحدية نظرات المجتمع الطاحنة، باعتبارها رب الأسرة، ولم تضع فى حسبانها يوما أن يستضيفها الرئيس بقصر الاتحادية ليقدم لها الشكر على ما قامت به ويكرمها كأم مثالية معيلة، لكن لم تخجل يوما من ظهورها بملابس الرجال، لتضرب رمزا للمرأة المصرية الأصيلة التى يجب أن تُكرم لتكون قدوة للكثيرين فى المجتمع.

ولم يكتف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريمها فقط، بل أثنى عليها كثيرا خلال أحاديثه وفى كثير من خطاباته، إذ قال عنها خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة "سيدة فاضلة جدا وأنا بتعجب من قدرة السيدة الحاجة صيصة على العطاء اللى بلا حدود.. نداء المسئولية ونداء الحماية قلتها لما شفتها انتى شرفتى الرجالة والستات".

 

إشادات "الرئيس الإنسان" لم تقتصر فقط على التكريم الشفهى لهؤلاء الأمهات، بل حاول أن يقدم لهم شيئا مقابل عطائهم الكبير لمصر، إذ أمر بمنح الحاجة صيصة شقة سكنية بمحافظة الأقصر، وبالفعل تسلمت السيدة عقدها فى أول مارس من العام الماضى، بعد مكوثها لسنوات فى منزل من الطين اللبن فى مدينة إسنا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الإنسان.. السيسي يعيد للمرأة المصرية مكانتها بعد سنوات من التهميش.. فيديو

الحاجة صيصة

الرئيس السيسى

السيسى يكرم الحاجه صيصه

الرئيس الإنسان

السيسي الإنسان

الرئيس الانسان

السيسي

مواقف إنسانية للسيسي




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة