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الدفاع الروسية: الغرب يحاول تناسى قصف سوريا بعد كشف فبركة الهجمات الكيميائية

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:00 ص
الدفاع الروسية: الغرب يحاول تناسى قصف سوريا بعد كشف فبركة الهجمات الكيميائية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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قال اللواء إيجور كوناشينكوف المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن السياسيين فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين اتخذوا قرار قصف سوريا، يحاولون تناسى هذا القرار بعد أن كشف منتج شبكة "بى بى سي" الإخبارية البريطانية، أن الهجمات الكيميائية على مدينة دوما السورية، والتى برر بها الغرب قصفه لسوريا، كانت مفبركة.

وأضاف كوناشينكوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية:"كثيرون من كبار السياسيين فى الولايات المتحدة وأوروبا، ممن نادوا بأعلى صوتهم فى حينها بحماية المدنيين فى سوريا من الهجمات الكيميائية الوحشية للنظام، ومن صرحوا بتوجيه ضربات صاروخية وجوية على سوريا، سيحاولون نسيان الموضوع تفاديا للمسئولية الأخلاقية والسياسية والجنائية".

وأعاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إلى الأذهان أن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان قد تم اتخاذه على أساس هذا التصوير المفبرك.

 


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