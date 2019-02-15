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الجيش الجزائري يدمر مخبأين للذخيرة يحتويان على قنابل وقذائف صاروخية

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:16 م
الجيش الجزائري يدمر مخبأين للذخيرة يحتويان على قنابل وقذائف صاروخية الجيش الجزائرى
الجزائر (أ ش أ)
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 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات من الجيش كشفت ودمرت مخبأ للذخيرة ببرج باجي مختار جنوبي البلاد يحتوي على 37 قنبلة مضادة للأفراد ومخبأ آخر بولاية سكيكدة (شمال) يحتوي على أدوية وأجهزة اتصال.

 

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم الجمعة - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار مخبأ للذخيرة يحتوي على 37 قنبلة مضادة للأفراد عيار 34 ملم و 32 قذيفة مدفعية عيار 85 ملم، فيما كشفت ودمرت مفرزة (دورية) أخرى بسكيكدة مخبأ يحتوي على أدوية، وأجهزة اتصال وأغراض أخرى".

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش، بمنطقة واد الخملة، بولاية تندوف (غرب) 57.4 كيلوجرام من المخدرات.

وأشار البيان إلى أن حرس الحدود ضبطوا في ولايتي النعامة (شمال غرب) وسوق أهراس (شرق) ستة مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات.

 

 


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