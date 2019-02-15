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الجيش الأمريكى ينفى المشاركة فى غارة على موقع للقاعدة فى ليبيا

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:00 ص
الجيش الأمريكى ينفى المشاركة فى غارة على موقع للقاعدة فى ليبيا عناصر من الجيش الأمريكى
(رويترز)
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نفى الجيش الأمريكى، يوم الخميس المشاركة فى غارة على موقع لتنظيم القاعدة فى مدينة أوبارى الليبية، فيما يتناقض مع تصريح لمسؤول ليبي.

كان المتحدث باسم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى ومقرها طرابلس قد قال فى بيان مساء يوم الأربعاء إن قوات أمريكية ليبية مشتركة "قصفت" موقعا يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحى مدينة أوباري.

وقال المتحدث محمد السلاك فى بيان "يأتى هذا العمل المشترك بين المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى والحكومة الأمريكية، متزامنًا مع لقاء وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ووزير الخارجية محمد سيالة فى الاجتماع الدولى لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي".

لكن القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا، المسؤولة عن القوات الأمريكية فى المنطقة، قالت إنه رغم دعم الولايات المتحدة لما تصفها بجهود الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فى مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأمريكية لم تشارك فى الغارة.

وقالت فى بيان "القيادة الأمريكية فى أفريقيا لم تشارك فى الغارة التى جرى الإبلاغ عنها على موقع للقاعدة فى أوبارى فى ليبيا يوم الأربعاء 13 فبراير 2019".

 

 


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