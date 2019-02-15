video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى تعلن عن تمويل 2401 منحة فردية و98 للماجستير مع الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:02 ص
التعليم العالى تعلن عن تمويل 2401 منحة فردية و98 للماجستير مع الاتحاد الأوروبى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل، برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس Erasmus 2015 -  2018"، مؤكدة أنه يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابى الأكاديمى، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، وبلغت  عدد المشروعات الممولة من البرنامج 348 مشروعًا للتبادل والمنح الفردية بين جامعات مصرية وأوروبية، كما بلغ إجمالى عدد المنح الفردية الممولة 2401 منحة حتى عام 2017، وتم التعاقد على 1296 منحة أخرى، يتم تنفيذها خلال العامين 2018 و2019.

 

وأضافت الوزارة، أنه تم تمويل 98 منحة لطلاب الماجستير خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وفيما يخص التعاون فى بناء القدرات فى مجال التعليم العالى (برنامج بناء القدرات المؤسسية والذى كان يعرف باسم تمبس سابقًا) تعتبر مصر من أعلى الدول فى جنوب البحر المتوسط، التى شاركت فى مشاريع بناء القدرات المقدمة من البرنامج خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك فى مجالات متعددة، حيث تم قبول 31 مشروعًا، وتمت هذه المشروعات بالتعاون مع 64 مؤسسة مصرية، شملت جامعات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلى، وذلك فى الفترة من 2014 إلى 2018.

 

وتم تغيير اسم برنامج الاتحاد الأوربى لتطوير التعليم العالى فى مصر "تمبس" إلى مكتب برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس" فى عام 2014 بموجب القرار الوزارى رقم 1603.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا التعليم العالى والتعليم يشهدان توزيع شهادات إتمام برنامج التعليم الطبى

التعليم العالى

منح طلابية

ايراسموس

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة