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الجمعة، 15 فبراير 2019 06:44 م
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البيئة تعاين العمل فى مقلب مدينة قلين بكفر الشيخ والمدفن الصحى بالسادات

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:30 م
البيئة تعاين العمل فى مقلب مدينة قلين بكفر الشيخ والمدفن الصحى بالسادات رفع القمامة
كتبت آية دعبس
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قام فرع وزارة البيئة في منطقة وسط الدلتا بمعاينة مقلب القمامة الواقع بمركز ومدينة قلين في محافظة كفر الشيخ بناء على طلب تم تقديمه للوزارة للتأكد من حالة المقلب وعدم تأثيره على المنطقة المحيطة به. 
وقامت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزارة بمعاينة الموقع على الطبيعة وتم إعداد تقرير حول متابعة الموقف وذلك استجابة لطلب قدمه محسن عبد المنعم باز وقام بتزكيته النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب. 
كما تم معاينة المدفن الصحى المخصص لمحافظة الغربية بمدينة السادات من قبل إدارة المخلفات من أجل الوقوف على وضعه الحالى وتبين أن حالته مستقرة وتتم فيه أعمال الفرد والدمك والتغطية ويجرى عن التنسيق لإعادة تأهيل هذا المدفن داخل إطار العمل بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
 
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وزارة البيئة

مقالب القمامة

مخلفات




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