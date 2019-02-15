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الجمعة، 15 فبراير 2019 12:44 م
خالد صلاح
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"البحوث الإسلامية" يقيم معرضا متنقلا لإصداراته العلمية فى المحافظات

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:49 ص
"البحوث الإسلامية" يقيم معرضا متنقلا لإصداراته العلمية فى المحافظات الدكتور محيي الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محيي الدين عفيفى، أن المجمع سوف يقيم معرضًا متنقلًا لإصداراته العلمية فى مختلف محافظات الجمهورية، على أن يستمر المعرض لمدة أسبوع فى كل محافظة بشكل تدريجى، وذلك تشجيعًا للشباب على القراءة وتحصينًا لهم من الغزو الفكرى لتيارات العنف والتطرف.
 
وقال الأمين العام، فى بيان، إن إقامة تلك المعارض تستهدف تثقيف الشباب وتكوين تصورات ذهنية صحيحة عن التيارات المتطرفة، خاصة وأن إصدارات المجمع تركز على مجموعة من القضايا والمفاهيم الفكرية المهمة، كما أنها تقدم ردودا قوية وواضحة على الشبهات التى تثيرها تيارات العنف والتطرف حول النصوص الشرعية التى تحاول الالتفاف حولها والاستدلال بها فى غير مواضعها، لأجل تحقيق أجندات خاصة تحت شعار الدين.
 
وأوضح عفيفى، أن الإصدارات التي يقدمها المجمع فى تلك المعارض بأسعار زهيدة، وتمثل جانبًا توعويًا مهمًا لفئات وشرائح مجتمعية مختلفة، سواء على مستوى دعم جانب الانتماء الوطنى، أو تقديم مجموعة من الحلول الواقعية لبعض المشكلات المجتمعية التى تشغل بال قطاع كبير من الناس، وتؤثر على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.
 
 

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