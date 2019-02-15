الاتحاد الأوروبى يوافق على صفقة استحواذ لمبادلة الإماراتية فى اليونان

بروكسل – رويترز

وافقت سلطات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى، اليوم، الجمعة، على استحواذ مشترك لمبادلة وصناديق أميرا على ثلاث شركات يونانية لاستزراع الأسماك من بينها سيلوندا ونيريس.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الاستحواذ مشروط ببيع المزارع السمكية التى تنتج 10 آلاف طن من أسماك البحر المتوسط وبيع المفرخات التى تنتج 50 مليون قطعة من صغار السمك.

وأميرا كابيتال شركة مستقلة لإدارة الأصول مقرها الولايات المتحدة، ومبادلة هى صندوق استثمار مقره فى الإمارات العربية المتحدة.