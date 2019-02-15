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الأمن الفيدرالى الروسى يعلن توقيف قيادية فى داعش بتهمة تمويل الإرهاب

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:35 ص
الأمن الفيدرالى الروسى يعلن توقيف قيادية فى داعش بتهمة تمويل الإرهاب الشرطة الروسية
أ ش أ
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أعلن المكتب الصحفى لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى توقيف قيادية لخلية سرية تابعة لتنظيم داعش فى إقليم أستاراخان، لجمعها أموالا من الأراضى الروسية لصالح الإرهابيين، كما كانت تخطط للتوجه إلى سوريا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "على أراضى إقليم أستاراخان، تم إيقاف إحدى المقيمات فى الإقليم، والتى تعد أحد منظمى خلية سرية للتنظيم الإرهابى المحظور فى روسيا".

وأفاد البيان بأن الموقوفة كانت تجمع الأموال لتمويل الإرهاب فى موسكو وأستاراخان وتومسك وعدد من مقاطعات شمال القوقاز، كما كانت تريد الذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية إرهابية.


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