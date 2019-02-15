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الأرصاد: استمرار ذروة الطقس السئ وانخفاض درجات الحرارة اليوم

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:18 ص
الأرصاد: استمرار ذروة الطقس السئ وانخفاض درجات الحرارة اليوم طقس سئ - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ذروة الطقس السئ اليوم الجمعة، وأن يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدى لتدهور الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس ببرودة الطقس.

 

وأكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يسود طقس بارد مصحوباً بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، والتى متوقع أن تصل لحد العاصفة ، مما سيؤدى إلى تدهور فى الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

 

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 18 درجة للعظمى 12 درجة للصغرى.

 

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين منها استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

 


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