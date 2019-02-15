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الأحد.. طرح وحدات سكنية بمشروعى JANNA وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:31 ص
الأحد.. طرح وحدات سكنية بمشروعى JANNA وسكن مصر بالمنصورة الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد
كتب أحمد حسن
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، موضحاً أن الطرح الأول يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعى "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.

 

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى بيان، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد 24/2/2019، مضيفاً أن مقدم الحجز يبدأ من 70 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

 

 


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