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الجمعة، 15 فبراير 2019 05:35 م
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استئناف جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:00 م
استئناف جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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 استأنف مجلس النواب في لبنان، ظهر اليوم، جلساته العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة النيابية.

وعقدت الجلسة، وهي الثالثة في هذا الخصوص، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبحضور رئيس الوزراء سعد الحريري، ووزراء الحكومة الجديدة.

وسبق وعُقدت جلستان على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحدث خلالهما 33 نائبا يمثلون مختلف التكتلات النيابية والمستقلين، وأعلن 28 نائبا منهم إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، فيما رفض 5 نواب منح الثقة للحكومة.

يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني يضم 128 نائبا معظمهم ينتمون إلى تكتلات نيابية كبرى، في مقدمتها كتلة لبنان القوي التي تضم التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وآخرين، وكتلة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، وكتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) ، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) ، وكتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) ، وكتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي) ، وكتلة التكتل الوطني (تيار المردة) ، وكتلة الوسط المستقل (تيار العزم) ، وكتلة حزب الكتائب، وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وعدد محدود من النواب المستقلين.

 

 


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