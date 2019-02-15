video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اجتماع لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان واثيوبيا مطلع مارس المقبل

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:49 ص
اجتماع لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان واثيوبيا مطلع مارس المقبل وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

يعقد وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان واثيوبيا اجتماعا مشتركا مطلع مارس المقبل، لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

 

وقال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، اليوم الجمعة، إن ترتيبات تجرى بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لعقد الاجتماع المقبل مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن الاجتماع يأتى من منطلق حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث للوصول إلى أفضل الحلول الفنية فى ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث فى مارس 2015.

 

يأتى ذلك بعد أيام من مؤتمر القمة الثلاثى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبى آبى أحمد فى أديس أبابا.

 

كان الرئيس السيسى قد أكد الأسبوع الماضى على أهمية العمل على كفالة اتباع رؤية تعاونية ومتوازنة لملء السد وتشغيلها من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون المساس بحقوق بعضها البعض.

 

وأكد القادة الثلاثة الحاجة إلى تقاسم رؤية واحدة فيما يتعلق بمسالة سد النهضة استنادا إلى إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه فى الخرطوم, بالإضافة إلى التمسك بمبدأ عدم الإضرار بمصالح البلدان الثلاثة فى إطار العمل المشترك.

 

واتفق القادة الثلاثة على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس للمفاوضات وعلى العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة من خلال التوصل الى توافق فى الآراء بشأن القضايا التقنية المعلقة، مع مراعاة ان البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسالة. القدر.

 

وقد تطرقت محادثات القمة الى الجوانب العامة للعلاقات الحالية فيما بين البلدان الثلاثة وسبل تعزيز التعاون فيما بينها، فضلا عن اجراء مزيد من المشاورات والتنسيق بشان المسائل ذات الاهتمام المشترك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. سامح شكرى: سد النهضة قضية علمية فنية ولا يجب تسييسها

سامح شكرى: الأطراف الثلاثة لم تصل لرؤية موحدة بشأن سد النهضة

فيديو.. رؤية واحدة بمفاوضات سد النهضة.. ملخص قمة السيسي بأديس أبابا

اخبار مصر

اخبار السودان

سد النهضه

وزير الخارجيه

وزراء المياه

اجتماعات حول سد النهضه




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة