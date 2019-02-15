اجتماع لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان واثيوبيا مطلع مارس المقبل

كتب أحمد جمعة

يعقد وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان واثيوبيا اجتماعا مشتركا مطلع مارس المقبل، لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، اليوم الجمعة، إن ترتيبات تجرى بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لعقد الاجتماع المقبل مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن الاجتماع يأتى من منطلق حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث للوصول إلى أفضل الحلول الفنية فى ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث فى مارس 2015.

يأتى ذلك بعد أيام من مؤتمر القمة الثلاثى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبى آبى أحمد فى أديس أبابا.

كان الرئيس السيسى قد أكد الأسبوع الماضى على أهمية العمل على كفالة اتباع رؤية تعاونية ومتوازنة لملء السد وتشغيلها من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون المساس بحقوق بعضها البعض.

وأكد القادة الثلاثة الحاجة إلى تقاسم رؤية واحدة فيما يتعلق بمسالة سد النهضة استنادا إلى إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه فى الخرطوم, بالإضافة إلى التمسك بمبدأ عدم الإضرار بمصالح البلدان الثلاثة فى إطار العمل المشترك.

واتفق القادة الثلاثة على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس للمفاوضات وعلى العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة من خلال التوصل الى توافق فى الآراء بشأن القضايا التقنية المعلقة، مع مراعاة ان البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسالة. القدر.

وقد تطرقت محادثات القمة الى الجوانب العامة للعلاقات الحالية فيما بين البلدان الثلاثة وسبل تعزيز التعاون فيما بينها، فضلا عن اجراء مزيد من المشاورات والتنسيق بشان المسائل ذات الاهتمام المشترك.