video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 01:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:00 ص
إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب 8 أشخاص باصابات متفرفة إثر وقوع مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا، وسقوط مصابين  .

على الفور انتقلت سيارات الأسعاف برئاسة شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى قويسنا العام، وبالمعاينة تبين نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة المركز، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى الاسعافات اللازمة .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس تاجر ضبط بحوزته 47 قرصا مخدرا قبل ترويجها فى المنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاجرة

قويسنا

اسعاف المنوفية




لا تفوتك
البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

تعرف على أهم 8 تصريحات فى مؤتمر وارسو حول السلام والأمن بالشرق الأوسط

تعرف على أهم 8 تصريحات فى مؤتمر وارسو حول السلام والأمن بالشرق الأوسط

محافظة الجيزة تعلن بدء غلق محور 26 يوليو جزئيا منتصف الليلة ولمدة يومان

محافظة الجيزة تعلن بدء غلق محور 26 يوليو جزئيا منتصف الليلة ولمدة يومان

فيديو.. الداخلية تكشر عن أنيابها وتطيح بتعديات أملاك الدولة والزراعات

فيديو.. الداخلية تكشر عن أنيابها وتطيح بتعديات أملاك الدولة والزراعات

«التعليم»: غلق باب التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدًا

«التعليم»: غلق باب التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة