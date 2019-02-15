إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أصيب 8 أشخاص باصابات متفرفة إثر وقوع مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا، وسقوط مصابين .

على الفور انتقلت سيارات الأسعاف برئاسة شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى قويسنا العام، وبالمعاينة تبين نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة المركز، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى الاسعافات اللازمة .