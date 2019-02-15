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الجمعة، 15 فبراير 2019 11:09 م
خالد صلاح
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إصابة 6 أشخاص بينهم خفيرا شرطة فى حوادث منفصلة ببنى سويف

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:50 م
إصابة 6 أشخاص بينهم خفيرا شرطة فى حوادث منفصلة ببنى سويف انقلاب دراجه بخاريه -ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب ستة أشخاص بينهم خفيران شرطة فى 3 حوادث منفصلة مساء اليوم الجمعة، بدائرة مركزى بنى سويف وأهناسيا.
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف ثلاثة اخطارات من نائبه اللواء عاطف سلامه، الأول يفيد انقلاب دراجة بخارية على الطريق الدائرى  امام مستودع الوقود بمدخل قرية بنى هارون مركز بنى سويف ونتج عن الحادث إصابة  ربيع سيد عبدالفضيل، 44 سنة، يقيم قرية بني عفان، خفير شرطة -اشتباه خلع بالكتف الأيسر-  و خميس شعبان عبدالله ،  بني عفان ،  42 سنة ،  خفير شرطة ،  كدمات متفرقه.
 
والإخطار الثانى يفيد إنقلاب دراجة بخارية بمدخل مدينة اهناسيا غرب المحافظة ما أدى إلى إصابة كل من : عبدالرحمن ابوالخير محمد ،  17 سنة ، قرية اهناسيا الخضراء ،  طالب ،  اشتباه مابعد الارتجاج ،  واشتباه كسر بالقدم اليمني - إسلام علي محمد ، 17 سنة ،  النويره،  طالب ،  اشتباه كسر بالعمود الفقري- عبدالرحمن ربيع حسين محمد ،  19 سنة ،  أهناسيا الخضراء ،  طالب ، اشتباه كسر بالقدم اليمني ، كما أصيب رمضان سيد عبدالتواب ، 20  سنة  - طنسا - بدون عمل - باشتباه ما بعد الارتجاج، فى تصادم دراجة بخارية و سيارة أجرة ميكروباص على طريق قريتى دموشيا - اهناسيا الخصراء  بمركز بنى سويف.
 
ونقلت سيارات مرفق الإسعاف  المصابين  إلى مستشفى بنى  سويف العام لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيقات .

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