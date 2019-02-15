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إجراءات احترازية بالمنيا لمواجهة "بقعة زيت" بمياه النيل قادمة من أسيوط

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:06 م
إجراءات احترازية بالمنيا لمواجهة "بقعة زيت" بمياه النيل قادمة من أسيوط بقعة زيت-ارشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اليوم الجمعة، عن بدء الإجراءات الاحترازية، لمواجهة "بقعة زيت" قادمة من محافظة أسيوط .

وأكدت الشركة، أنه نظرُا لوجود بقعة "زيت"، قادمة من محافظة أسيوط، فإنه جارى التعامل معها من خلال الشركة بالتعاون مع كافة الجهات المتخصصة فى المحافظة، الأمر الذى يتطلب غلق المحطات المرشحة على النيل احترازيًا لحين مرور تلك البقعة وانتهاء التعامل معها .

ودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مواطنى المحافظة، لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب تحسبًا لانقطاع المياه لحين الانتهاء من التعامل مع البقعة وإعادة تشغيل المحطات مرة أخرى.


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المنيا

بقعة زيت

أسيوط




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