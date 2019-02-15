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أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-2-2019 فى الأسواق

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:27 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-2-2019 فى الأسواق الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقر سعر الذهب خلال تعاملاته اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً فى مصر 642 جنيها للجرام، وهى نفس أسعار الذهب أمس الخميس.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 550 جنيها
 
عيار 21 : 642 جنيها
 
عيار 24 : 732.70 جنيه
 
الجنيه الذهب: 5136 جنيه
 
السعر العالمى : 1312 دولار
 
 
 
سعر الذهب اليوم فى مصر ضمن الخدمات الرئيسية المقدمة من "اليوم السابع" وتكون مصحوبة بتحليل أداء سوق الصاغة وحركة مبيعات الأعيرة المختلفة.
 
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر لكن بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين فقط فى الجرام، لكن مصنعية الذهب تشهد اختلافات كبيرة من شركة إلى أخرى ومن تاجر تجزئة إلى آخر.
 
 

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